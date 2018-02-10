(Görüntülü Haber) Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı

Ercan ATA - ANKARA / DHA Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin ilk hafta maçları Ankara\'da başladı. Atatürk Spor Salonu\'nunda gerçekleştirilen organizasyonun açılış törenine Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Başkan Vekili Hasan Kartal, Asbaşkan Atilla Alatepe, çok sayıda antrenör, sporcu ve boks sever katıldı. \"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ\" Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, boks liginin sadece ülkemizde değil, dünyada da bir ilk olduğuna dikkati çekerek, \"Dünyada boks ligini kuran ilk federasyon olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu lige hep birlikte sahip çıkarsak, göreceksiniz Avrupa\'da ve dünyada bu ligin örnekleri kurulacak. Ve o zaman da bizler, böylesine bir işe vesile olmanın mutluluğunu duyacağız. Dünyaya yayılacak bir işin ilk meşalesini Ankara\'da birlikte yakıyoruz. Sizlerin de desteği ile bu işin üstesinden alnımızın akıyla çıkacağız\" dedi. İLK HAFTA MAÇLARI YARIN TAMAMLANACAK Müsabakaların ilk gününde 6 takım arasında 30 maç oynanırken, galip gelen takımlar hanelerine 3 puan yazdırdı. Bugün oynana maçların ardından Hatay Kocaçınar ve Ankara ASKİ 3\'er puana ulaşırken, Mersin MESKİ ile Samsun İlkadım Spor Kulüpleri 1\'er puan aldı. Kayseri Birlik ve İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü ile ilk haftayı puansız kapattı. Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin ilk hafta maçları yarın oynanacak Erzurum Gençlik ve Spor-Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar, Beşiktaş-Malatya Turgut Özak SK ve Fenerbahçe-Ankara Sağlık Spor maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye Boks Ligi\'nin 2. hafta maçları 15 gün sonra İstanbul\'da düzenlenecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Maçlardan detaylar - Başkan Eyüp Gözgeç\'in açıklamaları