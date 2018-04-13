(Görüntülü Haber) Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

DHA\'ya 2 ödül birden OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Spor İstanbul tarafından her yıl organize edilen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonlarda destek veren basın mensuplarına ödüller verildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda düzenlenen gecede Doğan Haber Ajansı (DHA) 2 dalda ödüle layık görüldü. Spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede toplam 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede, tüm koordinasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan, \'Şehir Hatları Vapur Müzisyenleri Orkestrası\' izleyicilere müzikal bir şölen yaşattı. Ödül töreninde ayrıca pop dünyasının sevilen sanatçılarından Aydın Kurtoğlu, Spor İstanbul ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında klibini çektiği Spor Aşk şarkısını ve son zamanlardaki popüler şarkısı Söz\'ü seslendirdi. Ayrıca, Nihat Gül ve İbrahim Sarıtaş\'ın sözlerini yazdığı Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı\'nı sanatçı Erhan Güleryüz coşkulu bir şekilde katılımcılarla birlikte söyledi. Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri\'nde dereceye giren ve ödül alan kurum ve isimler ise şöyle: Neriman Tekil Özel Ödülü: Güven Göktaş - TRT Spor Cüneyt Koryürek Özel Ödülü: Fikret Çetinkaya - Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şb Sor. Vefa Ödülleri: NTV Spor - Fuat Akdağ Türk Sporuna Destek Ödülleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Jüri Özel Ödülü: Cüneyt Kıran Uygar Karaca Mehmet Sevinç Ajans Kategorisi Ödülleri: AA - Ersin Şiyhan DHA - Uğur Demirkırdı İHA - Mustafa Karagöl Türk Spor Ajansı - Erdoğan Arıpınar Görüntülü Basın Haber Kategorisi: Abdülhalik Çimen - A Haber Nazlı Çelik - Star TV Ana Haber Cem Öğretir - ATV Ana Haber Ramazan Kurnaz - Show TV Ana Haber Görüntülü Basın Programlar Kategorisi: A Spor - Cüneyt Şen 24 TV - Beyza Hakan FB TV - Turhan Seven Bein Sports - Alper Berber Görüntülü Basın Röportaj Kategorisi: DHA - Mustafa Akın İHA - Bozhan Memiş 24 TV - Hazal Ayaşan Ayar FB TV - Selen Gül Dayıoğlu Radyo Kategorisi: Radyo Spor - Sabri Ugan Maçkolik - Ufuk Kaan Karacan Lig Radyo - İlker Duralı Kameraman Kategorisi: TRT Spor - Taşkın Taşkıran AA - Murat Karadağ 24 TV - Mahmut Portakal Spor İstanbul Özel Ödülleri: A Spor - Murat Serkan Korkmaz CNN Türk - Cem Yılmaz TRT Spor - Mehmet Buğra Şahin Bein Sports - Mustafa Ersoy Sports TV - İlhan Uzundurukan Ülke TV - Harun Şen Star Gazetesi - Aydın Bayram Kanal 7 - Zahid Akman Sabah - Murat Özbostan Yazılı Basın Haber Kategorisi: Habertürk - Halil Özer Fanatik - Yalçın Uygun Fotomaç - Zeki Uzundurukan Yeni Şafak - Alper Tunga Albayrak Fotoğraf Kategorisi: İHA - Mehmet Şirin Topaloğlu - Vedat Yangın Hürriyet - Adem Kabayel AA - Salih Zeki Fazlıoğlu Maratonu Destekleyen Spor Kulüpleri: TFF Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Atiker Konyaspor Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir Kasımpaşa Kayserispor Sivil Toplum Kuruluşları: Kadem Kızılay Yeşilay TKD GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Açıklamalar - Müzikalden görüntüler - Ödül töreninden detaylar - Genel görüntüler