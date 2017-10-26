(Görüntülü Haber) Spor Güvenliği Çalıştayı Riva'da başladı (1)

TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli: \"6222 uygulaması ile ilgili son dönemde savcılar hassas ve hızlı hareket ediyır\" Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen \"Spor Güvenliği Çalıştayı\" Riva Hasan Doğan Tesisleri\'nde başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu\'nda gerçekleşen çalıştayın açılış törenine TFF Hukuk, Mali İşler, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play\'den Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zükfikaroğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Protokol ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ender Sevim ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim Yakup Moğul katıldı. Sporda şiddetle mücadele kapsamında bugüne dek yapılan çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak çalıştayın açılışı Hüsnü Güreli\'nin konuşmasıyla başladı. Güreli konuşmasında 6222 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili pratikte ve teoride yaşananları TFF açısından değerlendirirken \"Mevcut yasanın aksayan yönlerinin irdelenmesi, bu çalıştayın konusuna giriyor\" dedi. Güreli\'nin konuşması şu şekilde: \"Bundan sonraki bölümde kulüpler ve diğer paydaşlarla birlikte, yasa üzeinde gerekli revizyonların yapılması ve tasarı taslağının oluturulması yönüde herhalde gideceğiz. Ankara\'da gerçekleştirilen toplantı sonrası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iki ayrı taslak oluşturdu. İki husus çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığının taslağında da madde olarak ilave edilmişti. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun 231. maddesine göre, bazı suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmemesi, hapis cezalarının seçenek yaptırımlarına çevrilerek ertelenmemesi. Bana göre işin özü bu. Bizleri rahatsız eden ve sporda şiddetin ortaya çıkmasına sebep olan bir takım hususlar var. Örneğin, şunlara verilecek cezalar çok önemli. Bir tanesi, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması. Bu suçlara verilen cezalar bildiğiniz gibi 1 yıldan az ise para cezasına, 2 yıldan az ise hükmün açıklamasının geri bırakılması veya ertelenmesi gibi alternatiflere dönüyüor. Yine hakaret içeren tezahüratlar aynı şeklide. Bu suçlara o maddeyi uygulasak, acaba sporda şiddetin önüne geçebilir miyiz? Bence evet.\" Ayrıca, 6222 sayılı yasının uygulanmasıyla ilgili son dönemde savcıların hassas ve hızlı hareket ettiklerine dikkati çeken Güreli, \"Bundan çok mutluyuz. Uygulama konusunda futblocu, seyirci, yasada kendine görev verilmiş kişiler de dahil, neden bu kadar hassas olmadıklarını düşünmeleri lazım.\" diye konuştu.