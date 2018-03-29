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(Görüntülü Haber) Spil'de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da doğa güzelliklerini içinde barındıran Spil Dağı'nın 1517 metre yüksekliğindeki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

29 Mart 2018 22:59

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da doğa güzelliklerini içinde barındıran Spil Dağı\'nın 1517 metre yüksekliğindeki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Spil Dağı\'nın zirvesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Manisa\'da sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterirken, şehrin hemen yanında yükselen Spil Dağı\'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağdı. Öğle saatlerine kadar yağan karın kalındığı, Spil Dağı\'nın 1517 metre yükseklikteki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Spil\'e çıkmak isteyen Manisalılar, Turgutalp mevkisinde yoğun sisle karlaşırken, görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Sıcaklığın eski 2 dereceye kadar düştüğü Spil Dağı\'nın karla kaplı zirvesinde, kartpostallık görüntüler oluştu. Spil\'e gelenler karın keyfini kardan adam yapıp, kar topu oynayarak çıkardı. Kimileleri de günün anısına bol bol özçekim yaptı.

Spil Milli Parkı\'na önümüzdeki günlerde yapacakları tatbikat alanını belirlemek için çıktıklarını belirten Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer, \"Spil\'e geçen cumartesi günü de kar yağmıştı. Ancak kar bu kadar değildi. Hemen arkadan gelen yağmur karı eritmişti. Ancak, bu defa kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Önümüzdeki günlerde tatbikat yapmayı planlıyorduk. Karla karşılaşınca biz de şaşırdık. Yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kadar kar yok. Ancak zirvede kar yoğun\" dedi.

 

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