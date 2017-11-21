(Görüntülü Haber) Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Spil Dağı Milli Parkı\'na mevsimin ilk karı yağdı. Milli parkta bulunan 1517 metre yükseklikteki bungalovların çatısı da beyaza büründü. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte Spil Dağı Milli Parkı\'na mevsimin ilk karı yağdı. Dağın yamaçları beyaza bürünürken, 1517 yüksekliğindeki Spil Milli Parkı\'nın zirvesinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Milli parktaki kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Gece saatlerinde başlayan yağışın ardından beyaz örtünün keyfini çıkarmak isteyenler, Spil Dağı\'na çıktı. Milli parkın içinde bulunan evlerde kalıp, manzarayı seyretmek isteyenlerin sayısı da arttı. Milli parktaki orman köşklerinin işletmecileri ise hafta sonu rezervasyonlarının şimdiden yapıldığını, yılbaşı için de parka ilginin arttığını belirtti.