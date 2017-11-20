(Görüntülü Haber) Spastik çocuklara atla terapi

Mehmet İNAN BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye Jokey Kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu iş birliği ile spastik çocuklara \'Atla terapi\' yapılıyor. Uygulamadan memnun olan aileler, atla terapinin çocuklarına çok yarar verdiğini belirtti. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye Jokey Kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu işbirliği ile 2 ay önce başlatılan spastik çocuklara yönelik atla terapi, hem çocukları hem de aileleri memnun ediyor. Türkiye Jokey Kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu\'nda bulunan Atla Tedavi Merkezi\'nden 2 ay önce haberdar olduklarını belirten Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Baş Hekimi Uzman Dr. Erkan Yıldırım, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte Hipodrom yetkililerini ziyaret ederek böyle bir işbirliği yaptıklarını söyledi. Atla terapi esnasında çocukları görünce, böyle bir şeyin eksikliğini daha iyi anladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle dedi Onların mutlu ve annelerinin yüzlerinin gülüyor olması bizleri de mutlu etti. Çocuklarda değişimi gözlemliyoruz. Bunu anneler de gözlemliyor zaten. Bizler de klinik anlamda değişimleri görüyoruz. Haftada 2 gün 10\'ar kişilik gruplar halinde terapi yapılıyor. Burada, Bursa Büyükşehir Belediyesi de ulaşım konusunda bize destek sağlıyor. ARTIK KISMEN GÖVDE KONTROLÜ YAPABİLİYORLAR Çocukların, fiziksel, zihinsel ve bedensel engelli çocukların fonksiyonel açıdan iyileşmesini sağlamak amacıyla at\'ın, ritmik, dinamik ve çok boyutlu hareketlerinden yararlanılarak kas gruplarını çalıştırdıklarını söyleyen Türkiye Jokey kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu Atla Terapi Merkezi fizyoterapisti Büşra Alper, çocukların dik duruşlarını simule ettiklerini söyledi. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden gelen çocuklarda kısmi olarak düzelmeleri gözlemlemeye başladıklarını ifade eden Alper, Yaklaşık 10 haftadır bize geliyorlar. Gövde kontrolü olmayan çocuklar vardı. Artık kısmen gövde kontrolü yapabiliyorlar. Spastisi azalan çocuklarımız oldu dedi. Çocukların buraya geldiklerinde çok mutlu olduklarını söyleyen Büşra Alper, Aileleri çocukların gelmek için can attığını söylüyorlar. Engellerinden dolayı çok sosyal ortama giremiyorlar. Bu nedenle bambaşka bir ortama geliyorlar. Buraya gelince eğlenceli, keyifli farklı bir ortama gelmiş oluyorlar. Biz aynı zamanda çocuklarla hem oyun oynuyoruz hem terapi yapıyoruz diye konuştu. Kızı Nilüfer\'in bağımsız olarak ayakta durma sorunu olduğunu anlatan Ayşegül Öztürk, atla terapinin çok verimli olduğunu belirtti. Atla terapi sayesinde vücut dengesini korumasını sağladıklarını belirten Öztürk, Aynı zamanda canlı bir hayvanın üzerinde olmanın beyne verdiği ileti de söz konusu. Atın üstündeyken Nilüfer\'in de beynine bu şekilde faydalı olduğunu düşünüyorum dedi.