(Görüntülü Haber) Sözeri: "Hedefimiz Alanyaspor deplasmanından puanla dönmek"

Kardemir Karabükspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlarken Teknik Direktör Erkan Sözeri, hedeflerinin deplasmandan puanlarla dönmek olduğunu söyledi.



Kardemir Karabükspor, bir günlük izinin ardından deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Erkan Sözeri nezaretinde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Latovlevici ve Hakan katılmadı. Alanyaspor deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirten Sözeri, \"Alanyaspor\'un Vagner Love, Efecan ve Emrah Akbaba gibi çok önemli silahları var. Bunlara karşı önlem alacağız. Takım oyunu da oynuyorlar. Bu bir gerçek. İki maçta sıfır puan yapmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Bursaspor maçında 2-0 geriden gelip beraberliği yakaladılar. Son dakikada yedikleri gollede 1 puandan oldular. Dolayısıyla bu ligde ne küçümsenecek ne de saygı duyulmayacak takım var. Her rakibe saygı duyarak Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarındaki standardı ortaya koyarak hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu standardı ortaya koyarsak güzel hedefler peşinde koşabiliriz. Buna oyuncularımızda inanıyor. Bu güzel hedeflerde her zaman yukarısı. Bu camiaya yakışır, güzel, layık, saygı duyulacak bir mücadelenin içerisinde olacağız. Alanyaspor deplasmanından çok iyi bir sonuçla en azından yenilmeden, puanlarla dönmek en büyük hedefimiz\" diye konuştu.



\"8 EYLÜL\'Ü SABIRLA BEKLİYORUM\"



Golcü oyuncuları Seleznov\'un adının Galatasaray ile anılmasının ardından disiplinsiz davranışlarda bulunduğu hatırlatılan Sözeri şöyle konuştu:



Seleznov kariyerli önemli bir oyuncumuz. Ama kafası karışık olduğundan takımın seviyesinin biraz altında şu anda. O yüzden çok görev veremiyoruz. Ama o seviyeye ulaştıracağız ve kendisinden yararlanacağız. Kenarda ısınması, ısınmaması oyuncununda kendi profiline kalmış. Beş dakikalık bir performans benim için 90 dakikalık bir performans gibi benim için geçerlidir. Yeter ki o performansı versin. Bu haftada sonradan giren oyuncularımız Osman olsun, Grozav olsun ve Skulason olsun gerçekten çok katkı verdiler takımımıza. Biz böyle olduğumuz sürece önemli başarılar elde edeceğiz ama Seleznov konusunda 8 Eylül\'ü sabırla bekliyorum. 8 Eylül\'den sonra ne olacak? Seleznov burada mı, değil mi? Buradaysa kafası da burada olacak. Daha net faydalanacağız diye düşünüyorum\"