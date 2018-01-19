(Görüntülü Haber) SÖYLEŞİ: Türkiye ekonomisinin Afrin operasyonunu kaldırıp kaldırmayacağını konuşmak bile abesle iştigaldir

Gül Kaba - Özgür Kumanovalı / İstanbul, 19 Ocak (DHA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Öğretim Üyesi Dr. Bülent Gedikli, 2018 yılında çok iyi büyüme rakamlarının yakalanacağını söyleyerek Türkiye ekonomisinin olası bir Afrin operasyonun altından rahatlıkla kalkacağını vurguladı. Türkiye\'nin orta vadede hedeflenen planlarına ulaşacağını belirten Gedikli, bütçe hazırlarken bütün riskleri dikkate aldıklarını dile getirdi. \"Bitcoin diye bir gerçeğin\" olduğunu da vurgulayan Gedikli, \"Riskleri büyük, bu işin tam oturduğu söylenemez,bazı kurallara bağlanması gerekiyor\" dedi. DHA\'nın sorularını yanıtlayan İZÜ Öğretim Üyesi Dr. Bülent Gedikli, 2018 yılı Türkiye ekonomisi, olası Afrin operasyonun ekonomiyi nasıl etkileyeceği, bu operasyonlara ilişkin bütçe planlamaları, Bitcoin ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin kısa zaman içinde devler liginde ilk 10\'a girebilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizen Gedikli, \"Bugüne kadar Türkiye\'yi engellemek adına yapılan tüm operasyonları bu ülke bertaraf etmeyi başardı, bundan sonra da başaracaktır. Türkiye bu sorunlarla siyasi ve ekonomik anlamda baş edebilecek güce sahiptir\" diye konuştu. \"Türkiye\'nin devler liginde ilk 10\'a girebilecek potansiyeli var\" Türkiye ekonomisinin dinamizmini devam ettireceğini ve 2018 yılında çok iyi büyüme rakamları yakalayacağını söyleyen Gedikli, \"Herhangi bir risk unsuru söz konu değil; Türkiye orta vadede planlarına ulaşabilir\" dedi ve ekledi: \"Teknolojiyi üretmekten, sanayi üretiminde yoluna devam etmekten ve siyasi değerler üretmekten vazgeçilmediği sürece sorun yok. \"Türkiye kısa zaman içinde devler liginde ilk 10\'a girebilecek potansiyele sahip. \"Bugüne kadar Türkiye\'yi engellemek adına yapılan tüm operasyonları bu ülke bertaraf etmeyi başardı, bundan sonra da başaracaktır. \"Türkiye bu sorunlarla siyasi ve ekonomik anlamda baş edebilecek güce sahiptir. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz.\" \"Türkiye gereken sermayeyi gerektiği zaman zaten buluyor\" Türkiye\'nin ekonomisi, siyesi yönetimi ve istikrarıyla bölgede yapılabilecek tüm oyunları bozabileceğini belirten Gedikli, \"Sınırlarımızda yapılan hamlelerin neden yapıldığını biliyoruz\" dedi ve ekledi: \"Bunlar Türkiye\'nin yapacağı reformlar ve bölgede atacağı adımların önünün kesilmesi için yapılıyor. \"Türkiye bunların hepsini bertaraf edecektir. \"Ekonomisinin bunu kaldırıp kaldırmayacağını konuşmak bile abesle iştigaldir. Türkiye ekonomisi şu anda son derece güçlü ve dinamik bir yapıya sahip. \"Birilerinin söylediği gibi \'para bulamayız, yılda 200 milyar dolar lazım\' gibi laflarla kimse boş yere uğraşmasın. \"10 senedir neredeyse aynı şeyler söyleniyor ama hiçbir zaman bunların doğru çıktığını görmedik. \"Türkiye gereken sermayeyi gerektiği zaman zaten buluyor bunda hiçbir sorun yok. \"Çok sağlam bir bankacılık sistemimiz var. Bu Avrupa’nın ve Amerika’nın gıpta ettiği bir şey ama çok fazla konuşulmuyor.\" \"Bütçe hazırlarken bütün riskleri dikkate alıyoruz\" Ekonomide reform anlamında atılması gereken adımlar olduğunu da vurgulayan Gedikli, \"İlk olarak finans anlamında bir açılım yapmamız gerekiyor ki onun alt yapısı zaten hazırlanıyor\" dedi ve ekledi: \"Hem para piyasaları hem sermaye piyasaları olarak artık menkulleştirme mantığı üzerinden bir finans anlayışını oluşturmamız gerekiyor; bunun içinde İslami finans usulleri de dahil. \"Biz bütçemizi yaparken bütün bu riskleri dikkate alarak yapıyoruz. \"Ben bu risklerin tahminlerin ötesinde bir şeye dönüştüğünü düşünmüyorum. \"Bu riskleri son derece rahat yönetebilecek ekonomik ve finansal mekanizmamız var. Bütçe de bunu rahatlıkla yönetebileceğimiz bir yapıda.\" \"Bitcoin diye bir gerçek var, düzenleme yapılması gerekiyor\" Bitcoin konusunda dünyanın ikiye bölündüğüne dikkat çeken Gedikli, ortada böyle gerçek olduğunu ve bu alanda düzenleme yapılmasına dikkat çekerek şunları söyledi: \"İki temel görüş var, bir görüş bunun çok spekülatif olduğu ve çok büyük riskleri olduğu yönünde. \"Bir diğer görüş bunun uluslararası bir para birimine dönüştüğü yönünde; iki tane çok zıt görüş söz konusu. \"Bu işin riskleri artık fırsat getirisini aşmış durumda, risklerinin büyük olduğunu görüyorum. Bitcoin meselesini o manada değerlendirmede fayda var. \"Güvenlik veya diğer açılardan bakıldığında ise bu işin tam oturduğu söylenemez, bazı kurallara bağlanması lazım. \"Düzenlenmesi gereken bir alan çünkü spekülatif olduğu açıkça görünüyor, balonlar oluştuğu biliniyor. \"Rakamlarda birkaç gün içinde yüzde 28\'lik bir düşüş oldu, burada bir spekülasyon alanı var; bunu net bir şekilde görüyoruz. \"Bu işe yatırım yapanların dikkatli olmasında yarar var. Bir alt yapının ve düzenlemenin olması gerek. Ortada bir gerçek, yürüyen ve yaygınlaşan bir süreç var.\" \"Petrol fiyatları enflasyonu yukarı çekmek için yükseltiliyor\" Petroldeki fiyat artışının bir takım kararlarla sağlanan suni bir artış olduğunu ifade eden Gedikli, şöyle devam etti: \"Ekonominin normal dinamizmi ve arz talep kuralları içerisinde gerçekleşmiyor. \"Arzı kısıtlama kararları alınıyor, ülkelere birtakım baskılar yapılıyor ve fiyatlar yükseltiliyor. \"Sebebi petrol, dolarların artarak Amerikan finans piyasalarını akışını sağlamak, enflasyonu tetiklemek. \"Enflasyon bir türlü artmadığı için, maliyet yoluyla enflasyonu yükseltme gibi bir çaba görüyorum. Bunun bir faydası olmadığı da görülüyor.\" (Fotoğraf - Video)