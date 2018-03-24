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Ekonomi

(Görüntülü Haber)  SÖYLEŞİ - Yükselen döviz ihracatçıları olumlu etkiliyor

  Mahmut Can Emir / 24 Mart (DHA) – Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, "Yükselen döviz ihracatçıları olumlu etkiliyor" dedi

24 Mart 2018 19:57

 

Mahmut Can Emir / 24 Mart (DHA) – Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, \"Yükselen döviz ihracatçıları olumlu etkiliyor\" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nde DHA\'nın sorularını yanıtlayan Turgut, dövizlerde görülen artışların kendilerini olumsuz etkilemediğini vurguladı ve ekledi:

\"Emtia fiyatları olsun döviz piyasası olsun bunun istikrarlı bir şekilde gitmesi bizim isteğimiz.

\"Hem döviz fiyatlarında, hem uluslar arası döviz fiyatlarında ve emtia fiyatlarında hep hedging sistemini kullanarak istikrarlı bir yapı izliyoruz.

\"Yükselen döviz fiyatları ihracatçı olduğumuz için bizi olumlu etkiliyor.

\"Hammadde fiyatlarımız zaten dolara endeksli, fakat ihracatçı olduğumuz için satışlarımız dolar, euro  veya ülkesine göre sterlin olabiliyor.

\"Dolayısıyla bir zararımız olmuyor.

\"Fakat ihracatçı olduğumuz için ve nakliye, elektirk ve işçilik gibi genel giderlerimiz lira olduğu için yükselen döviz bizim gelirlerimizi artırıyor.\"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin çelik ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin bakırda bir endişeleri olmadığını ekleyen Turgut, \"Şu an bizi endişelendirecek bir durum söz konusu değil\" diye ekledi.

 

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