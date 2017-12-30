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(Görüntülü Haber) Soygunda öldürülen kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Esenler'de dün kuyumcu dükkanına giren 3 soyguncuyla silahlı çatışma sonrası vurularak hayatını kaybeden Eyüp Sedat Koçer, son yolcuğuna uğurlandı

30 Aralık 2017 19:58

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Esenler\'de dün kuyumcu dükkanına giren 3 soyguncuyla silahlı çatışma sonrası vurularak hayatını kaybeden Eyüp Sedat Koçer, son yolcuğuna uğurlandı. Koçer\'in tabutu Türk bayrağına sarıldı. Esenler\'de dün soygun girişiminde bulunan 3 kişi ile kuyumcu Sedat Koçer (39) arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışma sırasında olay yerinde hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası kuyumcu Eyüp Sedat Koçer\'in cenaze namazı Esenler\'de Hayırseverler Camii\'nde kılındı. Cenaze namazına Koçer\'in yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.Taziyeleri kabul eden yakınları uzun süre gözyaşı döktü.Türk bayrağına sarılan Koçer\'in cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına koyuldu. Kılınan cenaze namazın ardından Koçer\'in cenazesi defnedilmek üzere Yayla Mezarlığı\'na götürüldü.

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