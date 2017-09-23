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(Görüntülü Haber) Soygun anı kameralara yansıdı

Hakan KAYA - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA - Sarıyer'de bulunan bir eve giren şapkalı ve yüzleri maskeli 3 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar paranın olduğu kasayı alarak kayıplara karıştı

23 Eylül 2017 12:45

Hakan KAYA - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA - Sarıyer\'de bulunan bir eve giren şapkalı ve yüzleri maskeli 3 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar paranın olduğu kasayı alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Sarıyer Emirgan Mahallesi, Fırın Sokakta bulunan bir evde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden inen şapkalı ve yüzleri maskeli 3 kişi Demir Güleryüz\'e ait evin önünde bir süre bekledikten sonra şüphelilerden biri evin duvarına tırmanarak pencereden içeri girdi. İçeriden içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para olan kasayı alan şüpheliler daha sonra geldikleri otomobil ile uzaklaştı. Gürültü üzerine uyanan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Olay anında ev sahibi Demir Güleryüz\'ün ise şehir dışında olduğu öğrenildi. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Öte yandan, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde beyaz bir otomobilden şapkalı ve yüzleri maskeli 3 kişi iniyor. Şüpheli 3 kişi bir süre evin önünde bekledikten sonra şüphelilerden birinin evin duvarında bulunan klimaya tırmanarak camdan içeri girdiği görülüyor. Bu sırada dışarıda bekleyen diğer şüphelilerin ise araca bindiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra içeriden aldığı kasayı dışarıya fırlatıyor. Bu sırada araçtan inen şüphelilerin kasayı alarak arabaya binip uzaklaştığı kameralara yansıyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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