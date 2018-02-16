(Görüntülü Haber) Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın İliç ilçesinde sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde ve PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan 7 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. İliç\'te sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine ve PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı, 8 cep telefonuna el konuldu. Sorgularının ardında şüpheliler adliyeye sevk edildi.