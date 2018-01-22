(Görüntülü Haber) Sosyal medyadan belediye başkanına seslendi

Dursun Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde görme engelli Bayram Başar kendisine iş vermesi için Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek\'e sosyal medyadan seslendi. Eline aldığı tahta parçasını saz gibi kullanarak bestelediği şiiri okuyarak derdini dile getiren Başar, \"Kaymakamlık veya bir başkasının yardımı ile yaşamak istemiyorum. Yani balığı yemek değil, tutmak istiyorum\" dedi. Şehitler Mahallesi\'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Bayram Başar, geçen yıl 6 ay Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından girdiği belediyede temizlik işçi olarak çalıştı. 10 Aralık 2017 günü işten ayrılan Başar, yeniden işe girmek için Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek ile görüştü. İş istemi kabul edilmeyen Başar, \"Hem işsiz hem de engelleyim. Belediye başkanından iş istedim, vermedi. Makam kapısından çıkıyorum arka kapıdan işe adam alıyor. Torpili olan belediye işe giriyor. Belediye Başkanı bana, \'Ne zaman adam lazım olursa seni ancak öyle işe alırız\' dedi. Ama o işin bir gün olacağına inanmıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum\" diye konuştu. Sağ gözünün hiç, sol gözünün ise yakını görmediğini belirten Bayram Başar aynı zamanda astım hastası olduğu bildirdi. Sürekli ilaç kullandığını ve Erzurum\'a gidip gelmek zorunda kaldığını ifade eden Başar, \"Ulaşım için Oltu Kaymakamlığı yardım ediyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bana ve aileme bakıyorlar. Ama ben alın teri ile para kazanmak istiyorum. Yani balığı yemek değil, tutmak istiyorum. Bir emek verip onun karşılığını almam istiyorum. Kirası kaymakamlık tarafından ödenen 2 odalı ve sobalı bir evde oturduklarını yaşadıklarını vurgulayan Başar, belediye Başkanı İbrahim Ziyrek\'e yazdığı ve sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı şiiri şöyle: \"Oradan kendimi atacam/ Sebebi de sen olacan/ İşe al beni başkanım. Evim yoktur, barkım yoktur/ Tutunacak dalım yoktur. Evimde ekmeğim yoktur/ İşe al beni başkanım/ Elimde sazım yoktur/ İşe al beni başkanım/ Hakan bey beni biliyor/ Elif hanım beni tanıyor/ Çavuşlar beni seviyor / İşe al beni başkanım.\"