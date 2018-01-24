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(Görüntülü Haber) Sosyal medyadaki kara propagandaya 9 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sosyal medya üzerinden Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunan 9 kişi, operasyonla gözaltına alındı

24 Ocak 2018 12:41

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da sosyal medya üzerinden Afrin\'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunan 9 kişi, operasyonla gözaltına alındı. 

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 15 eve baskın yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün de destek verdiği operasyonda 500 polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
 

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