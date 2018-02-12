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(Görüntülü Haber) Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

12 Şubat 2018 21:26

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG\'nin propagandası yaptıkları iddia edilen M.G., R.G., A.G., A.Y. ve Ş.D.\'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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