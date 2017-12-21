(Görüntülü Haber) Sondaj kazısında, yakın döneme ait yapı taşları ve mezarlar bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde yapılan sondaj kazısında, tarihi eser kalıntılarına rastlandı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Ayhan Bozpınar Caddesi üzerinde, Adana Vakıflar Müdürlüğüne ait üçüncü derece sit alanı kapsamında olduğu öğrenilen yerde yapılması planlanan iş merkezinin temel kazısı yapılmadan önce, ekipler kontrolünde zemin etüt sondaj çalışması yapıldı. Bu çalışmada, yakın Roma Dönemine ait yapı izleri, 3 veya 4 mezar ile çeşitli büyüklüklerde kiremit bulgularına rastlandı. Vatandaşların can güvenliği açısından alana girişi yasaklanan kazıda, kepçe, kazma ve küreklerle yaklaşık 20 işçi tarafından 5\'e metre derinliğinde 7 galeriden oluşan sondaj kazısı gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından çıkan bulguların üzerine toprakla yeniden kapatıldı. Yapılan fotoğraflamayla elde edilen doneler, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'na gönderilecek. Buradan çıkacak karara göre çalışmaya yön verilecek. Sürekli olarak tarihi eser kalıntılarına rastlanılan ilçede, 13 Kasım 2016 yılında 82 Evler Mahallesi\'nde yapılan kazının gizemi aylarca gündemi meşgul etmişti.