(Görüntülü Haber) Sonbahar, Kapadokya'nın gezi mevsimi

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA) Ekim ayının son haftasından itibaren güneşin yaz boyunca kavurucu sıcağına dayanamayan meyve ağaçlarının, altın sarısına dönüşmeye başladığı Kapadokya bölgesi, sonbaharın özelliklerini tüm ihtişamı ile ziyaretçilerine aktarıyor. Her mevsimin özelliklerini tüm içtenliği ile yansıtan ender coğrafyaya sahip Kapadokya, Sonbahar\'ı diğer mevsimlerden ayrı kılan değerleri ile yine binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekmeyi başarıyor. Kapadokya bölgesinde özellikle vadi içlerinde artan kızıla bürünen ve çoğunluğu da altın sarısına dönüşen meyve ağaçlarının yaprakları ile fantastik görünüm ortaya koyuyor. Özellikle fotoğraf meraklılarının çekim için en ideal mevsim olarak da değerlendirdikleri Sonbahar\'da, peribacaları altın sarısı yaprak görünümleri ile uyuşan ortamı ile hayranlık uyandırıyor. Kore\'den Gelen ve isminin Cansu olduğunu söyleyen Koreli turist Kapadoya\'ya 4.defa geldiğini berterek Şöyle konuştu:Kapadokya yazında güzel sonbaharda yapraklar çok güzel yapalaklar sarı Ben gezmeyi seviyorum, Dünyada 120 Ülkeyi gezdim ama Türkiye\'deki bu Kapadokya sadece Türkiye\'de burada,Dünyanın neresine giderseniz gidin Kapadokya\'yı bulamazsınız,gerçekten harika başaka kelime bulamıyorum.Herkes gelip baksın arkadaşlarım geldi onları getirdim,onlarda çok memnunlar.Çok farklı harika tarihsel olarak da çok özel öyle söylediler diye cevap verdi.