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(Görüntülü Haber) Sonbahar güzellikleri eşliğinde yürüdüler

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde keşif yürüyüşü kapsamında Altınyaka Mahallesi'ne yürüyüş düzenlendi

19 Kasım 2017 20:45

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde keşif yürüyüşü kapsamında Altınyaka Mahallesi\'ne yürüyüş düzenlendi. Kumluca Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan keşif yürüyüşü Altınyaka (Gödene) Mahallesi\'ne yapıldı. Sonbaharın eşsiz güzelliği içinde gerçekleşen doğa yürüyüşüne ilgi beklenenden daha fazla oldu. Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve diğer daire amirlerinin de katıldığı yürüyüş 4 kilometre mesafede yapıldı. Mahallenin girişindeki Güzle mevkiinden başlayan doğa yürüyüşü mahalle meydanında son buldu. Altınyaka halkı yürüyüşe katılanlara hazırladıkları değişik yiyecekleri ikram etti. Altınyaka halkı günün erken saatlerinde yürüyüşe katılan misafirleri için kahvaltı hazırladı. Kahvaltı sonrası sofra duası yapıldı ardından yaklaşık 750 metre rakımlı Altınyaka meydanında bulunan 1150 yıllık çınar ağacının altında çekilen hatıra fotoğrafıyla yürüyüş son buldu. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"Ekim ayında başlattığımız cumhuriyet yürüyüşü kasım ayında Altınyaka Mahallemizin keşfiyle devam etti. Altınyaka Mahalle Muhtarlığı ve Kumluca Belediyemizin ortak organizesiyle yaklaşık 1000 kişiye kahvaltı ikram ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikle halkımız arasındaki kaynaşma, birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Hem de 7\'den 70\'e halkımızın spor yapmasını sağlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

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