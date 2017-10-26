(Görüntülü Haber) Son yıllardaki en büyük "Ecstasy" operasyonu

* İstanbul, Edirne ve Kırklareli\'nde kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 milyon 550 bin \'ecstasy\' adlı uyuşturucu hap, 56 kilo eroin, 120 kilo \'skunk\', 5 kilo afyon sakızı, 600 gram kokain ele geçirildi. Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan ülkelerinden gelecek yüklü miktarda uyuşturucu hapın ülke genelinde piyasaya sürüleceği ve doğu ülkelerinden gelen eroinin de Avrupa\'ya gönderileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonrasında dün İstanbul\'da Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar\'da, Kırklareli\'nin Babaeski ilçesinde ve Edirne\'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 1\'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 2 milyon 550 bin \'ecstasy\' adlı uyuşturucu hap, 56 kilo eroin, 120 kilo skunk, 5 kilo afyon sakızı, 600 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan 1\'i kadın toplam 5 şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. ÜLKE GENELİNDE SON YILLARIN EN YÜKSEĞİ İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri yapılan operasyonda ele geçirilen 2 milyon 550 bin ecstasy hapın son yıllarda Türkiye genelinde ulaşılan en yüksek miktar olduğunu belirtti. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracı durdurarak arama yapması ve araçta kolilerce ecstasy hapı bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bir adresteki aramaları da görüntülere yansıdı.