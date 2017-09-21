(Görüntülü Haber) Son bir haftada 543 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada İzmir Muğla, Balıkesir\'de düzenlenen operasyonlarda 543 göçmen yakalandı. Dün saat 05.35’te, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından, İzmir Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 21 Afganistan, 12 Suriye, 3 Somali, 1 Cezayir uyruklu olmak üzere 7\'si 37 göçmen yakalandı. Aynı gün 04.40’ta, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından, Muğla Bodrum ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 7 Suriye, 6 Irak ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 4\'ü çocuk 18göçmen ile Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Geçtiğimiz Salı günü saat 06.50’de, Balıkesir Ayvalık ilçesi önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 28\'i çocuk 72 göçmen yakalandı. Muğla Köyceğiz açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından, tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 24 Suriye, 8 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 8\'i çocuk 32 göçmen ile Ukrayna uyruklu 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İzmir Dikili Madra Çayı açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 22\'si çocuk 62 göçmen yakalandı. Aynı gün yine Dikili açıklarında tespit edilen hareketli fiber tekne durdurulark ve içerisindeki Suriye uyruklu 7\'si 20 göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaçırılması girişimini organize eden 2 göçmen kaçakçısının Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Muğla Fethiye ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli motor yat durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 12\'si çocuk 62 göçmen yakalandı. 17 Eylül 2017 tarihinde saat 00.05’te, görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından, İzmir Dikili Madra Çayı önlerinde tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 23 Suriye, 2 Angola, 2 Kongo, 2 Güney Afrika ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 30 göçmen ve 1 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. 16 Eylül 2017 tarihinde saat 03.33’de, görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından, İzmir Dikili Madra Çayı açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye,6 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı saat 05.44\'te,Çanakkale Ayvacık İlçesi Bababurnu açıklarında lastik bot içerisinde göçmenler olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 27 Afganistan, 9 Suriye,5 Mali, 3 Irak, 1 Pakistan, 6 Güney Afrika Cumhuriyeti ve 5 Eritre uyruklu 17\'si çocuk olmak üzere toplam 56 göçmen yakalandı. 15 Eylül 2017 saat 23.05’de, görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından, İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık Doğanbey Burnu önlerinde tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 30 Suriye,19 Afganistan ve 1 İran uyruklu 23\'ü çocuk olmak üzere toplam 50 göçmen yakalandı.Aynı gün saat 04.45’de, görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 8\'i çocuk 38 göçmen yakalandı. Aynı gün saat 02.00’da, görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından, İzmir Dikili ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 Suriye,5 Kongo,4 Togo, 2 Irak, 2 Kamerun,1 Burkina Faso,1 Mali,1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 3\'ü çocuk 31 göçmen yakalandı. Aynı gün saat 05.41’de, görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından, İzmir Dikili ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 43 Suriye,4 Kamerun,4 Somali, 2 Yemen,1 Dominik uyruklu olmak üzere toplam 18\'i çocuk 54 göçmen yakalandı.