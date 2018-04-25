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(Görüntülü Haber) 'Son Alo' çetesinin lideri, operasyonu duyunca cezaevinden kaçmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 49 kişinin tutuklandığı 'Son Alo' operasyonun tutuklu çete lideri Mert Aydoğan(33) operasyonu duyunca tutuklu bulunduğu açık cezaevinden kaçtı

25 Nisan 2018 14:18

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 49 kişinin tutuklandığı \'Son Alo\' operasyonun tutuklu çete lideri Mert Aydoğan(33) operasyonu duyunca tutuklu bulunduğu açık cezaevinden kaçtı. Sahte kimlikle dolaşan Aydoğan\'ı polis damdan dama atlarken yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 Nisan\'da \'Son Alo\' ismini verdiği operasyonda Adana, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa\'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 sim kart, 3 pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15\'inden 600 bin lira dolandırdığı saptanırken, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise polis, hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Şüphelilerin 49\'u sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken 11\'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin birbirlerini dolandırıcılık yapmaya ikna etmek kendi aralarında attıkları 130 sesli mesajda tespit edildi.

OPERASYONU DUYDU, CEZAEVİNDEN KAÇTI

Dolandırıcı çetesinin lideri Mert Aydoğan ise \'Son Alo\' operasyonunu duyunca tutuklu bulunduğu Tarsus Açık Cezaevi\'nden kaçtı. Dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla tutuklu bulunan Aydoğan firar ettikten sonra Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi\'nde saklanmaya başladı. Zanlının bulunduğu evi tespit eden ekipler ise operasyon için düğmeye bastı. Sokak girişlerini tutan polisi gören Aydoğan bulunduğu evin damından başka bir evin damına atlamak isterken yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Aydoğan, suçlamaları kabul etmedi. Çete lideri olmadığını savunan zanlı, \"Benim bu dolandırıcılık olayı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Telefon kayıtlarında adım geçmiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi. Aydoğan, sorgusunun ardından cezaevine teslim edildi.

 

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