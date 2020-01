(Görüntülü Haber) Soma'daki şehit madencilerin yakınları dernek kurdu

Serkan ÖZDEMİR- Şevket YILMAZ/SOMA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesindeki maden faciasında ölen 301 madencinin yakınları, \'Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Deneği\' adlı bir dernek kurdu. Derneğin açılışına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı. Açılışta konuşan Feyzioğlu, \"Bu dernek vasıtasıyla, evlatlarımızın okumasına da katkıda bulunulacaktır. 301 maden şehidi evlatları avukat olacaktır, hakim olacaktır, savcı olacaktır, hekim olacaktır, profesör olacaktır ama hepsinden önemlisi namuslu vatan evlatları olacaktır\" dedi. Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014\'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciada ölenlerin aileleri, \'Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Deneği\' altında bir ara geldi. Atatürk Mahallesi Baklan Sokak üzerinde bulunan Soma Şoförler ve Otomobilciler Odası binasının 3\'üncü katında kurulan dernek, bugün açıldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tulup, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve faciada hayatını kaybeden madenci aileleri açılışa katıldı. Açılışta konuşan, ölen madencilerden Uğur Çolak\'ın babası Dernek Başkanı İsmail Çolak, şöyle dedi: \"Derneğimizi kurmamızın sebebi, hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı kalmadan 301 canımızı unutmamak, unutturmamak ve ebediyen yaşatmaktır. Babasız kalan yetim çocuklarımıza birlik ve beraberlik içinde, ortak bir akılla daha iyi bir gelecek sağlamaktır. Her ne kadar derneğimizin kurulmasını başka yerlere çekenler, 301 can üzerinden siyaset yapıp, faklı çıkarlar sağlayanlar \'Biz böyle bir derneği tanımıyoruz\' gibi sözler sarf edip, hakaret ve iftira edenler olsa da; biz acılı aileler olarak en doğal hakkımız olanı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz.\" Açılışta konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu ise, \"Bu evlatlar, bu canlar para hırsına kurban edilmiştir. Daha fazla para kazanmak isteyenlerin, daha fazla servet yapmak isteyenlerin mağduru olmuşlardır. Yerin yedi kat altında yok pahasına çalışmaya mahkum edilenler, birileri ölçüsüz para kazansın diye en son bedeli canlarıyla ödemişlerdir. Bu işin siyasi particiliği yoktur. Türkiye Barolar Birliği olarak tüm siyasi partilerin dışında ve üzerinde bu meseleye sahip çıkmayı namus borcu bildik. Sonuna kadar da sahip çıkacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mesele şudur ki 301 maden şehitlerimiz mahkeme kayıtlarında TC kimlik numarası ile yazılan numaralardan, isimlerden ibaret değildir. 301\'in anaları vardır, babaları vardır, evlatları vardır, sevdikleri vardır, yaşanacak hayatları vardır. İşte biz; hakimlere, savcılara ve milletimize, bu yaşanacak hayatı, birilerin bunların elinden gasp ettiğini unutturmayacağız. İsyanımız bunadır\" dedi. \"VATANINI SEVMEYENDEN HİÇ BİR ŞEY OLMAZ\" Derneğin ölenlerin yakınlarına sağlayacağı katkılara değinen Feyzioğlu, şöyle devam etti: \"Bu dernek vasıtasıyla, evlatlarımızın okumasına da katkıda bulunulacaktır. 301 maden şehidi evlatları avukat olacaktır, hakim olacaktır, savcı olacaktır, hekim olacaktır, profesör olacaktır ama hepsinden önemlisi namuslu vatan evlatları olacaktır. Kendimizi hangi sıfatlarla, hangi süslü sıfatlarla anarsak analım sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakâr ne dersek diyelim; vatanını sevmeyenden hiçbir şey olmaz ve \'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır\', vatandaşını bağrına basandır.\" Konuşmaların ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi. Acılarını unutamadıklarını dile getiren, maden faciasında hayatını kaybeden Ergün Sidan\'ın babası Durmuş Sidan, \"Bir aile olduk. Acılı aileler. Bu derneğin vakıflaşmasını istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde şehit aileleri olarak ilerilere taşıyalım. Bir daha böyle katliam yaşanmasın\" dedi. Faciada ölen Ali Kavas\'ın eşi Gülten Kavas ise \"Biz bu derneği kurmakta çok geç kaldık ama bu derneğin kurulması 301 madencinin isminin yaşaması ve ailelerin hep birlikte bir çatı altında olması demektir. Hep birlikte olalım, bu derneği yürütelim. Başka bir şey peşinde değiliz\" diye konuştu.