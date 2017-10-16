(Görüntülü Haber) Soma'da tarım işçisi taşıyan servis şoförlerinden 'J plaka' tepkisi

Serkan ÖZDEMİR /SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde, tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına \'J plaka\' zorunluluğu getirilmesi, protesto edildi. İşçileri araçtan indirerek, kontak kapatan servis aracı şoförü 72 kişi, \'J plaka\' zorunluluğu yerine izin belgesi verilmesini istedi. Soma\'dan Kırkağaç ve Akhisar ilçelerine yaklaşık 2 bin zeytin işçisi taşıyan servis aracı şoförü 72 kişi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu hale getirilen \'J plaka\'ya tepki gösterdi. Kırkağaç Çamlığı mevkisinde toplanan servis araçlarının kontak kapatması üzerine tarım işçileri, araçlardan indi. Jandarma trafik ekiplerinin yollarda sıklıkla kontrol yaptığını, \'J plaka\' olmayan araçlara cezai işlem uygulanarak, araçların bağlandığını belirten servis şoförü İrfan Aydın, \"Her gün neredeyse 3 aracımız bağlanıyor. Üstüne 2 bin 616 TL ceza yazılıyor. Türkiye\'nin hiçbir yerinde olmayan zorunluluğu, Manisa\'da uyguluyorlar. Okul servisi yapan araçlara geçici izin belgesi verildi. Bizler de \'J\' plaka yerine belge almak istiyoruz\" dedi. \'OKUL SERİVİSİ YAPARSAK İZİN VAR\' Araçlarını okul servisi yapanların yolcu taşımasına belgeyle izin verildiğini dile getiren Aydın, \"Ancak tarım işçisi taşımaya kalktığımız zaman izin belgesi yerine plaka zorunluluğu getiriliyor. Defalarca Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştük. Bizlere \'Kesinlikle J plakasız il sınırları içerisinde çalışmanıza izin vermiyoruz\' denildi\" diye konuştu. Servis şoförü Aydın, \'J plaka\' almanın maliyetinin yaklaşık 70 bin lira olduğuna da dikkat çekerek, \"Bizlerin \'dayıbaşı\' dediğimiz kişiler bu tutarlara plakayı alamıyorlar. Zaten 6-7 ay çalışıyoruz. Yetkililerden geçici tarım işçisi taşımamız için belge istiyoruz\" dedi. \'GÜNLÜK YEVMİYEYE GİDEN 2 BİN KİŞİ DE MAĞDUR\' \'D2 belgesi\' olduğunu belirten servis aracı şoförü Mustafa Dalkılıç, \"Uluslararası Yolcu Taşıma Belgem de var. Bu belgeler ile jandarmaya gidip, sorup, soruşturdum. Aldığım yanıt, \'Bu belge ile taşımacılık yapamazsın. Sen yolcu taşırsın işçi taşıyamazsın\' oldu. Biz millete iş veriyoruz, hırsızlık yapmıyoruz. Devletin verdiği belge de bir işe yaramıyor. Sigortalı işçi değil tarım işçisi taşıyorum. O zaman Büyükşehir Belediyesi bizlerle beraber mağdur olan günlük 50 TL\'ye yevmiyeye giden 2 bin kişiye iş versin\" diye konuştu. \'İŞÇİSİNDEN, ÜRETİCİSİNE HERKES MAĞDUR\' Soma Mevsimsel Tarım İşçileri Taşıma Derneği Başkanı İbrahim Ersoy ise \'J plaka\' zorunluluğuyla ilgili şunları söyledi: \"Araçlarımız, \'J\' plaka olmadığı için bağlandığı zaman en az 7 bin liralık bir mağduriyet ile karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği bir şey vardı; \'İstihdam yaratın.\' Bizler, en az 2 bin kişiye iş, istihdam yaratıyoruz fakat getirilen zorunlulukla trafik denetlemesinin hep korkusu içinde, kaçarak bu işi yapıyoruz. İşçisinden, üreticisine ve tüketicisine kadar herkes mağdur.\" Jandarma ekiplerinin eylem yapılan yere gelerek, uyarıda bulunması üzerine servis aracı şoförleri, yaptıkları eyleme son verdi. Servis şoförleri, tarım işçilerini de alarak, bulundukları yerden ayrıldı.