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(Görüntülü Haber) Soma'da orman yangını

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma İlçesi'nin kırsal Türkpiyale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı

26 Eylül 2017 21:35

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nin kırsal Türkpiyale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Soma ilçe merkezine yaklaşık 36 kilometre uzaklıktaki Türkpiyale Mahallesi Asar Mevkii\'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 3 helikopter havadan, 2 yer ekibi, 1 su tankeri ve 6 arazöz ise karadan müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapılmaya başlandı.

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