(Görüntülü Haber) SOLOTÜRK nefes kesti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri\'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Burdur Gölü üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteride Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 C Blok- 40 tipi savaş uçağıyla yaklaşık 15 dakikalık gösteri sundu. Mustafa Kemal Atatürk\'ün Burdur\'a gelişinin 89\'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen SOLOTÜRK gösterisini Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Burdur ve çevre illerden gelenler ilgiyle izledi. SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Emrah Bayrı\'nın sunumunun ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 C Blok- 40 tipi savaş uçağıyla gösterisini sundu. Tabanında altın renginde ay yıldız, kuyruk kısmında aynı renkte kartal, üst kısmında ise gümüş renkte yıldız simgesinin bulunduğu uçakla Burdur Gölü üzerinde çeşitli akrobasi hareketleri yapan Doğan, izleyicileri coşturdu. Yaklaşık 15 dakika süren gösterisinde yaptığı sortilerle izleyicilerin yaklaşık 50 metre üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yüzbaşı Doğan, gösterisinin bir bölümünde de Mehter Marşı eşliğinde geçiş yaptı. Kalabalık, gösteri boyunca Türk bayraklarını sallayarak, eğlendi. SOLOTÜRK gösterisinin ardından konuşan Vali Yılmaz, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Burdur\'umuza teşrifleri münasebetiyle tertip ettiğimiz SOLOTÜRK gösterisini Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin başarılı operasyonlarına imza atan Türk Hava Kuvvetleri\'mizin gerçekten bizleri onurlandırılan, gururlandırılan aslında yaptıkları icraatlarına bir gösterisi olan operasyonlardaki başarıyı görmüş olduk. Bunu en son Afrin\'de görmüştük. Burada gösteriyi yapan arkadaşlarımız Afrin\'deki başarılı operasyona imza atan arkadaşlarımız. Hepsini canıgönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Terör belasıyla uğraşan gerek yurt içi gerekse yurt dışı tüm güvenlik kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifa diliyorum\" dedi. Belediye Başkanı Ercengiz ise \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin seçkin pilotlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Burdur\'u şereflendirdiği gün anısına bizler için yaptığı çok özel hareketleri büyük bir coşkuyla izledik. Türkiye Cumhuriyeti\'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar güçlü bireylerden oluştuğunun havadaki göstergesi budur bizim için\" diye konuştu.