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(Görüntülü Haber) SOLOTÜRK, Çanakkale semalarında

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Çanakkale Boğazı semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi

17 Nisan 2018 18:47

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Çanakkale Boğazı semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın kutlanacağı pazartesi günü ile Çanakkale Kara Savaşları\'nın 103\'üncü yıl dönümü anma törenlerinin gerçekleştirileceği 24- 25 Nisan tarihleri arasında Şehitler Abidesi üzerinde gösteriuçuşu yapacak. Bu gösteriler öncesi SOLOTÜRK, bugün boğaz ve kordon boyu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK\'ün prova uçuşuni izlemek isteyenler kordona akın etti, bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

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