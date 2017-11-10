T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Söke'de 10 Kasım töreni sonrası gerginlik

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, FETÖ/PDY davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreni sonrası bir anda  "Burada canlı bomba var

10 Kasım 2017 17:06

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, FETÖ/PDY davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreni sonrası bir anda  \"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı\" diye bağırdı. Paniğe ve gerginliğe yol açan Yıldız, polis tarafından Emniyet\'e götürüldü.

Söke\'de 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Töreni\'nin hemen ardından gerginlik yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/FDY terör örgütü bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ayrıca davası sürerken açığa alındığı görevine iade edilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, törenin hemen sonrasında elindeki dosyayı sallayıp, bağırmaya başladı. \"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı\" diye bağıran başlayan Yıldız, önce kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından alanladaki bazı kişiler öfkelenerek, Yıldız\'ın üzerine yürüdü. Tören alanında bulunan polisler, Yıldız\'ın yaka paça yakalayıp ağzını kapatarak kalabalığın elinden kurtardı. Polis aracına bindirilen Yıldız, Emniyet\'e götürüldü.

Tören alanında bulunan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ise \"Bugün Atatürk\'ü anma günü. Atatürk\'ün ölüm yıl dönümüdür. Ona layık bir şekilde bu günü geçirmemiz gerekiyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANSÖKE Aydın DHA AYDIN SökeFETÖPDYGıda TarımHayvancılıkMüdürü Seyit YıldızKasımFETÖPaniğeYıldızEmniyetSökeKasım Atatürk Anma TöreniTemmuzFETÖFDYArdındanTörenPolisYıldız Emniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24