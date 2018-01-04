T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sokaktaki hayvanlar için askıda mama

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te bir petshop sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı

04 Ocak 2018 19:06

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te bir petshop sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Petshop sahibi Eren Başer, hayvansever vatandaşların günde verdiği 2 lira ile hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama bırakıyor. İzmit\'te petshop dükkanı bulunan Eren Başer, sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Eren Başer, hayvanseverlerin bağışladığı 2 liralar ile mahalle aralarında hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama bırakıyor. Yaklaşık 3 ay önce askıda mama uygulamasını başlattığını söyleyen Eren Başer, \"3 aydır askıda mama uygulamasını yapıyorum. Askıda ekmek var da neden askıda mama olmasın mantığıyla harekete geçerek başladık. İnsanlarımız çok duyarlı ve yoldan geçerken afişlerimizi görüyorlar. 2 lira bırakıyorlar ve ben de bu paraları topluyorum. Daha sonra İzmit Yürüyüş Yolu, Serdar Mahallesi gibi genelde hayvanların yiyecek bulamayacakları noktalara mamayı bırakıyorum. Kış aylarında çok daha fazla protein toplasınlar diye yaş mama bırakmayı tercih ediyoruz. Hayvansever vatandaşlar duyarlı, 2 lira onlara fazla gelmiyor. Hayvanlara mama vermeye gittiğimde beni beklediklerini görüyorum. Çok mutlu oluyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZİZMİT Kocaeli DHAPetshopEren BaşerYaklaşıkAskıdaDahaYürüyüş Yolu Serdar MahallesiKışHayvanseverHayvanlara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24