(Görüntülü Haber) Sokakta yürüyen kadını dakikalarca taciz etti

ANTALYA\'da, elinde içki şişesi olan bir erkek, yolda yürüyen kadına saldırıp, taciz etti. Dakikalarca süren olayda, kadın tacizcinin elinden güçlükle kurtuldu. Taciz anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde akşam saatlerinde telefonla konuşarak yürüyen bir kadına yönelik taciz anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; elindeki içki şişesiyle caddede yürüyen erkek, telefonla konuşarak yürüyen bir kadına sarılarak taciz ettiği görüldü. Uzun süre kadına sarılan bu kişi ısrarla tacize devam etti Güçlükle tacizcinin elinden kurtulan kadın, telefonda konuştuğu kişiden yardım istedi. Alkollü olduğu görülen tacizci, elinden kurtulan kadına tokat da atmaya çalıştı. Görüntüleri evinin balkonunda çeken A.K., Tacize uğrayan kadın sanırım erkek arkadaşı ile telefonda konuşuyordu. Bu sırada kendisini takip eden alkollü kişi kadına sarılıp taciz etmeye başladı. Kadın zorlukla elinden kurtuldu. Bu esnada saldırgan kadına vurmaya çalıştı dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şu ana kadar kendilerine bir başvuru gelmediğini kaydetti.