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(Görüntülü Haber) Sokakta çişini yapan köpek ve sahibini tüfekle yaraladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, 80 yaşındaki Mehmet Ş

06 Eylül 2017 02:16

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 80 yaşındaki Mehmet Ş., evinin karşısında yol kenarına köpeğine çiş yaptırdığı için tartıştığı 56 yaşındaki Mustafa Toker\'e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Toker ve köpeği yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Preveze Caddesi\'nde meydana geldi. Mehmet Ş., balkonda otururken evinin önündeki yolun karşısında Sibirya cinsi köpeğine çişini yaptıran Mustafa Toker\'i görünce tepki gösterdi. Mehmet Ş. ile Toker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Mehmet Ş., av tüfeğiyle Mustafa Toker ve köpeğine doğru ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Toker ve köpeği yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Servis\'i aradı. Bacağından yaralanan Toker, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Mehmet Ş.\'yi evinde gözaltına aldı. Polis, caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişine kapattı.

Bu sırada yol kenarında acı çekerek bekleyen köpek, yaklaşık 40 dakika sonra Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'nden gelen veteriner hekim tarafından kontrol edildi. Yaralı köpek tedavisi için daha sonra araca konularak bakımevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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