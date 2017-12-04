(Görüntülü Haber) Sokak ortasında tabancayla öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 40 yaşındaki Bülent Gönen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, gece sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz kanlar içinde yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde başından ve boynundan tabancayla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Bülent Gönen adına düzenlenmiş kimlik ve cep telefonu bulundu. Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Gönen\'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.