(Görüntülü Haber) Sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı (3)

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de, 33 yaşındaki Ayşe Karahan, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Ağır yaralanan Ayşe Karahan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, olay Siyavuşpaşa Mahallesi Deniz Sokak üzerinde, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine doğru yaya olarak gitmekte olan Ayşe Karahan\'ın önünü boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Yunus Karahan kesti. Yanında taşıdığı silahı çıkaran saldırgan, eşine burada ateş etmeye başladı. Yaralanan genç kadın bir arka sokağa kadar kaçtı ancak Yunus Karahan, Esenler Sokağı girişinde eşini hedef alarak ateş etmeye devam etti. Genç kadın ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu hemen ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ayşe Karahan\'ı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Görgü tanıkları, saldırganın eşini silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçtığını söyledi. Polis ekipleri, olay yerinde delil topladı. ÇOCUKLAR ANNEYLE YAŞIYORMUŞ Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin 3 çocukları olduğu, çocukların annede kaldığı öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin çalışması sürüyor. AYNI MAHALLEDE BENZER OLAY Geçtiğimiz hafta, aynı mahallede Alime Demirdağ, eşi Kenan Demirdağ tarafından evde bıçaklanarak öldürülmüştü.