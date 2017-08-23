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(Görüntülü Haber) Sokak müzisyenleri ilgi topluyor

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDURLU lise öğrencisi 3 genç sokakta yaptıkları müzikle ilgi topluyor

23 Ağustos 2017 19:16

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDURLU lise öğrencisi 3 genç sokakta yaptıkları müzikle ilgi topluyor. Burdur\'da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve USO Anadolu Lisesi öğrencileri Hasan Hüseyin Aygün, Yasin İpek ve Ruhican Bozcu haftada 3 gün Gazi Caddesi\'nde sokak müziği yapıyor. Gitar, klarnet ve darbukalarıyla mini bir orkestra gibi hep çalıp hem de söyleyen gençler, kazandıkları parayı ise okul ihtiyaçları için biriktiriyor. Öğrencilerden Hasan Hüseyin Aygün, okul harçlığı için sokakta müzik yaptıklarını söyledi. Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük illerde sokak müzisyenlerinin ilgi gördüğü belirten Aygün, Burdur\'da çok fazla ilgi yok dedi. Grubun diğer bir üyesi Ruhican Bozcu da Burdur\'da sokak müziği yapan 3-4 grup var ama vatandaşların ilgisi yok dedi. Bozcu, müzik yaparken eğlendikleri gibi sokaktakileri de eğlendirdiklerini söyledi.

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