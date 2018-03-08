(Görüntülü Haber) Sokak köpeğini jiletle yaraladılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından jiletle yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde bulunan Adana Adliyesi\'nin arkasında meydana geldi. Adliye arkasında arzuhâlcilik yapan Murat Gür (48), \'Beyaz\' adını verdiği sokak köpeğinin vücudunda kesikler olduğunu fark etti. Gür, hemen Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradı. Gelen ekipler, köpeği özel bir veteriner kliniğine götürdü. Kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından jiletle yaralandığı belirlenen köpek, tedavi edilip, adliye arkasına bırakıldı. Polis, saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.