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(Görüntülü Haber) Sokak hayvanlarına 'Küçük Dostlar Ambulansı' ile müdahale

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KOCASİNAN Belediyesi, yaralı ve hasta olan sokak hayvanlarına, içinde sedyeden, ilaca ve oksijen tüpüne kadar her türlü donanımın bulunduğu Küçük Dostlar Ambulansı ile müdahale ediyor

04 Nisan 2018 13:27

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KOCASİNAN Belediyesi, yaralı ve hasta olan sokak hayvanlarına, içinde sedyeden, ilaca ve oksijen tüpüne kadar her türlü donanımın bulunduğu Küçük Dostlar Ambulansı ile müdahale ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaralı veya hasta olan sokak hayvanları için Küçük Dostlar Ambulansı\'nı hizmete sunduklarını söyledi. Belediye Çözüm Merkezi\'nin 222 7 000 hattına gelen ihbarlarlara Veteriner Müdürlüğü bünyesindeki eğitimli personelin Küçük Dostlar Ambulansı ile bölgeye gidip, hayvanlara müdahale edildiğini, tedavisinin ardından da barınma evlerine götürüldüğünü söyledi. Çolakbayrakdar, \'\'Ambulansta tedavisi yapılamayan hayvanlar Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi veya Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı\'ndaki tedavi merkezine götürülüyor. Buradan da tedavileri yapıldıktan sonra köpek barınmaevi, kedievi, kanatlı hayvanlar ise Beştepeler\'deki bakımevine teslim ediliyor. Küçük Dostlar Ambulansı\'nın çıkış noktası, bizim uygulamaya başlamış olduğumuz çözüm merkezimiz. Burada vatandaşımızdan bize ulaşan her türlü talep ve beklentileri hayata geçirmek ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Gördük ki sokakta kazaya karışmış sokak hayvanları ile ilgili de vatandaşlarımızdan bize gelen talepler vardı. Biz bu duyarlılığa aynı şekilde cevap verip ,sokakta kazaya karışmış hayvanları kendine has bir ambulansla hizmet sunmak için başlattık. Şu anda 6 aydır hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl Çözüm Merkezimize ulaşmış 200\'ü aşkın talep vardı. Ama, ambulans hizmeti vermeye başladığımız 6 aydır da 500\'e yakın talep oluşmaya başladı\'\' dedi AYAĞI KIRILAN KÖPEGE ANINDA MÜDAHALE Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı son olarak çağrı merkezine gelen bir ihbar üzerine Yenidoğan Mahallesi\'nde sol ön ayağı kırık 5 aylık bir köpeğe müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine ayağındaki kırık nedeniyle yürümekte güçlük çeken köpek, görevliler tarafından ambulansa alındı. Burada sedye üzerinde yapılan ilk müdahalede ayağındaki kırık saptandıktan sonra, ERÜ Veteriner Fakültesi\'ne götürüldü.

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