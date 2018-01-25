(Görüntülü Haber) Soğuk şokuna giren caretta sahile vurdu

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sahile 27 kilogram ağırlığında ve 60 santimetre boyunda, bitkin halde bir caretta caretta vurdu. Soğuk şokuna girdiği belirlenen deniz kamlumbağası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde (DEKUM) tedaviye alındı. Lapseki ilçesi Çardak beldesi sahilinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında, kıyıya vurmuş halde caretta caretta bulunlar, durumu yetkililere bildirdi. Akıntı ve soğuk havadan dolayı soğuk şokuna girdiği belirlenen caretta ceratta, ÇOMÜ DKMP yetkilileri tarafından kapalı kasa bir araca konuldu. Caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından ÇOMÜ DEKUM’a teslim edildi. DEKUM’da tedavi altına alınan caretta caretta’nın baş ve vücudunda herhangi bir yara izine rastlamadı.