T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sofra beziyle kendini kapıya asarak intihar etti

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) İZMİR'İn Ödemiş ilçesinde, sağlık sorunu nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki süt tankeri şoförü Muammer Y

06 Nisan 2018 18:34

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) İZMİR\'İn Ödemiş ilçesinde, sağlık sorunu nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki süt tankeri şoförü Muammer Y. (Yorulmaz), evinde daire kapısına sofra bezi ile kendini asarak intihar etti. Bir süre önce geçirdiği bel fıtığı ameliyatının ardından bunalımda olduğu öğrenilen evli, 3 çocuk babası süt tankeri şoförü Muammer Y., Hürriyet Mahallesi, 1618 Sokak\'taki evinde, bugün saat 10.30 sıralarında, yakınları tarafından sofra bezi ile daire kapısına asılı bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 122 Acil Servis ve polis ekipleri Muammer Y.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen Muammer Y.\'nin cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Muammer Y.\'nin cesedi evden çıkartılırken, yakınlarının gözyaşları sel oldu. Polis, Muammer Y.\'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHAMuammerYorulmazBirHürriyet MahallesiSokakYakınlarınınAcil ServisAdli Tıp KurumuPolis Muammer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24