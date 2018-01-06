(Görüntülü Haber) Şoförlere gelişim ve iletişim semineri

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde taksi, otobüs ve minibüslerle taşımacılık yapan şoförlere, kişisel gelişim ve iletişim semineri düzenlendi. Kemer Belediyesi tarafından organize edilen, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nın destekleriyle ilçedeki şoförlere yönelik hazırlanan Kişisel Gelişim ve İletişim Semineri\'nin 3\'üncüsü Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de düzenlendi. Programa Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş ile ilçede taşımacılık yapan 510 civarında şoför ve aileleri katıldı. Eğitim seminerinde şoförlere giyim, davranış ve iletişim konularında bilgiler kişisel eğitim uzmanı Adem Karafilik tarafından verilirken, eğitim sırasında uygulama da yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Gül, Büyüyen bir Kemer\'in, Çıralı\'dan Beldibi\'ne kadar olan bütün taksici, dolmuş kullanan şoför arkadaşlarımıza böyle bir eğitim vermek istedik. Şehir turları yaptığımızda da verilen eğitimlerin ne kadar olumlu olduğunu ve Kemer\'deki taşımacılarda büyük bir değişiklik olduğunu gördük. Onun için de bu sene 3\'üncüsünü düzenliyoruz. Bunu ilk yaptığımızda 330 şoförümüzün katılımıyla yapmıştık. Geçen sene 464 şoför arkadaşımızla yaptık. Bu sene de 510 civarında şoför arkadaşımız böyle bir eğitime katıldı. Tabi eşleriyle birlikte 1000-1500 kişi civarında dedi. Öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığını kaydeden Başkan Gül, Ondan dolayı biz de zaman zaman ders alıp giyinme, davranış, selamlaşma gibi konuların birçok kuralları var bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Kemer\'deki turizmin daha iyi gelişebilmesi için bizim her zaman söylediğimiz bir sloganımız var, \'Turist havalimanına iniyor ilk gördüğü insan şoför, giderken de uçaktan önce en son gördüğü insan yine şoför.\' Onun için biz şoförlerin çok önemli ve değerli olduklarını biliyoruz. Onlara burada kendilerine küçük de olsa eğitim vermeye çalışıyoruz. Seyahat acentelerine baktığımızda artık Kemer\'in taşımacılık konusunda, davranışlarda bir tık öne geçtiğini ve bunun iyi bir noktaya geldiğini gördük diye konuştu. Etkinlik akşam Latif Doğan\'ın sahne alacağı galayla sona erecek.