(Görüntülü Haber) Sobayı yakmak istediği tiner parladı, ağır yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir işyerinde sobanın yakılması için kullanılan tinerin parlaması sonucu yangın çıktı. Çalışanlardan Mehmet Karahan\'ın yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu. Olay, bugün Pamukkale ilçesi Akhan mahallesi 244 sokaktaki lojistik şirketinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sabah işyerine gelen Mehmet Karahan, ısınmak için sobaya önce odun attı, ardından da tenekenin içindeki tineri döktü. Karahan çakmakla sobayı yakmak isterken büyük gürültüyle bir parlama meydana geldi. İşyerinde çıkan yangında Karahan ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Vücut ve yüzünde yanıklar oluşan işçi Mehmet Karahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerin dinlenmek için kullandığı odada tiner tenekesi ve soba dikkat çekti. Polis soruşturma başlattı.