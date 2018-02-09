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(Görüntülü Haber) Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 aylık evli çift ile babaanneleri öldü

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile babaanne Güllü Gökkaya (78) yaşamını yitirdi

09 Şubat 2018 22:25

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile babaanne Güllü Gökkaya (78) yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesi\'nde meydana geldi. Ekim ayında evlenip, Fransa\'ya yerleşen Serkan- Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep\'in Nurdağı ilçesine geldi. Çift, dün misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya\'nın babaannesi Güllü Gökkaya\'nın evindeki sobayı çıkarıp, boruları temizleyerek, yeniden kurdu. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 3 kişiden haber alamayan komşular, eve geldi. Kapıyı kırıp, içeri giren komşular, yataklarında hareketsiz yatarken buldukları Gökkaya ailesi için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Serkan- Selda Gökkaya çifti ile Güllü Gökkaya\'nın cenazeleri, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.
 

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