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(Görüntülü Haber) Slovakyalı stoper Hubocan, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti

TRABZON, (DHA) Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere başlanan ve bugün öğleden sonra Trabzon'a gelen Tomas Hubocan sağlık kontrolünden geçirildi

07 Eylül 2017 22:07

TRABZON, (DHA) Trabzonspor\'a transferi konusunda görüşmelere başlanan ve bugün öğleden sonra Trabzon\'a gelen Tomas Hubocan sağlık kontrolünden geçirildi. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldığı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.

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