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(Görüntülü Haber) Siyah kuşaklı aile

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Emniyetspor'un lisanslı tekvandocusu Aslankoç kardeşler, eğitimlerinin yanı sıra sporu da bir arada götürüyor

23 Ocak 2018 13:36

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Emniyetspor\'un lisanslı tekvandocusu Aslankoç kardeşler, eğitimlerinin yanı sıra sporu da bir arada götürüyor. 4\'ü kız, 1\'i erkek 5 kardeş, rakiplerine minderi dar ediyor. Üç yıl önce, Emniyet Müdürlüğü\'nce Yenişehir Mahallesi\'nde açılan tekvando kursuna katılan Gamze (20), Gaye (18), Yasin (16) ve Yağmur (14) kısa sürede siyah kuşak takmaya hak kazandı. Mavi kuşakta olan ailenin en küçük kızı ise ağabey ve ablalarına yetişmeye çalışıyor. Yenişehir Mahallesi\'ndeki salonda her gün 14.00-16.00, 16.00-18.00 saatleri arasında antrenman yapan Aslankoç kardeşler, başarılarını ilk, orta ve liseye taşıyıp, teşekkür dolu karneler getirdi. Anne Gülizar Aslankoç ise şöyle dedi: \"Yaşıma- başıma bakmasak, çocuklarla birlikte ben de tekvando kurslarına ve antrenmanlarına katılacağım. Çocuklarım spor sayesinde gelişti, bedenlerini ve ruhlarını terbiye ettiler. Topluma saygılı birer fert oldular. Yarışmacı kimliklerinin yanı sıra, vatanını, milletini, bayrağını seven sağlıklı ve ahlaklı gençler olarak yetişiyorlar. Tüm ailelere çocuklarını spora göndermelerini, böylece onları kötü alışkanlıklardan uzak durmaya teşvik etmelerini istiyorum.\'\'

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