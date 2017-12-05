(Görüntülü Haber) Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Olay, öğleden sonra ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki İleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan birbirine akraba Yılmaz ile Arıkçı aileleri arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede iki ailenin yakınlarının katılımıyla büyüyen tartışmada, tabanca, tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği saptanamayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Cenap Arıkçı, Mustafa Arıkçı, Mehmet Arıkçı ve isimleri öğrenilemeyen Yılmaz ailesine mensup 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarıyla mahalleye giden jandarmaların kavgayı sonlandırmasıyla çağırılan ambulansla Siverek ve Diyarbakır\'daki hastanelere götürüldü. Siverek\'te tedaviye alınan yaralılardan Cenap Arıkçı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Kavga ardından jandarma mahallede, polis ise, hastanede yeni bir olay yaşanmaması için geniş önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.