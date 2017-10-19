(Görüntülü Haber) Siverek’te patlamamış mühimmat bulundu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'ne bağlık kırsal Yeditaş Mahallesi\'nde bulunan mühimmat, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
Yeditaş Mahallesi sakinleri, akşam saatlerinde boş arazide top mermisine benzeyen patlamamış mühimmatı fark edince, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma, vatandaşları uzaklaştırıp İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı bomba uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzamanları tarafından incelenen mühimmat, fünye yerleştirilip kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.