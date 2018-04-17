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(Görüntülü Haber) Siverek'te kız çocukları kuaförle tanıştı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallerde yaşayan kız çocukları ilk kez kuaförle tanıştılar

17 Nisan 2018 20:01

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallerde yaşayan kız çocukları ilk kez kuaförle tanıştılar. Siverek Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliği ile yürütülen proje kapsamında ÇATOM merkezinde kuaförlük bölümünde usta öğreticiler ve kursiyer öğrenciler kırsal mahallelerde yaşayan ve okula giden kız çocuklarının saç bakımlarını yaparak ilk kez kuaförle tanışmalarına vesile oldu. 10 kişilik kuaför ekibi ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara Ortaokulu\'na giderek 100 kız öğrencinin sırayla saç kesimleri ve bakımlarını yaptı. Saç kesimi ve bakımları yapılan kız öğrenciler ilk kez kuaförle tanıştıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

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