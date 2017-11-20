T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Siverek’te kaza: 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, görev yaptıkları okuldan dönen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8'i öğretmen, 10 kişi yaralandı

20 Kasım 2017 19:17

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, görev yaptıkları okuldan dönen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8\'i öğretmen, 10 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Ofis mahallesinde meydana geldi. Eğriçay mahallesindeki ortaokulda görev yapan ve ilçe merkezine dönen öğretmenleri taşıyan Kasım Koparan yönetimindeki 63 S 6330 plakalı servis minibüsü 13\'üncü Sokak\'ta Serhat Karslı yönetimindeki 63 ER 767 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, sokakta bulunan bir işyerinin camına çarparak durabildi. Kazada sürücüler Serhat Karlı ve Kasım Koparan ile minibüste bulunan öğretmenler; Özlem Gözciler, Nesrin Akçiçek, Gül Kociş, Emre Kociş, Önal Bellikara, Esma Altundal, Özgün Atalay ve Semih Yüksel yaralandı. Kazada hafif yaralanan 10 kişi, ihbar üzerine sevk edilensağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekKazaOfisEğriçayKasım KoparanSokak Serhat KarslıERKazadaSerhat KarlıGözciler Nesrin Akçiçek Gül Kociş Emre KocişBellikara Esma AltundalAtalaySemih YükselSiverek Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24