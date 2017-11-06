(Görüntülü Haber) Siverek’te kaza: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Hilvan-Siverek karayolunun 8\'inci kilometresindeki Cehennem Deresi yakınlarında meydana geldi. Ali Dere yönetimindeki 23 HR 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Ali Dere ile yanındaki Hazal, Zehra ve Remziye Dere ile Muzaffer Yıldırım yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ali Dere ve Muzaffer Yıldırım Şanlıurfa’ya sevk edildi.