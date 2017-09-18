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(Görüntülü Haber) Siverek'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi’nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

18 Eylül 2017 02:36

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi’nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Kahta karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kenan Purgar yönetimindeki 63 ER 627 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çiçekli\'nin kullandığı 63 N4756 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ramazan Çiçekli ve Kenan Purgar ile otomobilinde bulunan Nazlı Purgar, Nehir Purgar, Evin Purgar ve Sevim Purgar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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