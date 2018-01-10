(Görüntülü Haber) Siverek’te ev yangını korkuya yol açtı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 5 katlı binanın en üst dairesi, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Saraykent Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında bulunan Kafur Gülcan\'a ait dairede gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gülcan ailesi kendi imkanları ile evden çıkarken, ihlarla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevresindeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen aile bireylerine sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği ve korkuya yol açan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.