(Görüntülü Haber) Sivas'tan Suriyeli çocuklara 5 bin oyuncak

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile Suriye\'nin İdlib bölgesindeki yetimhanelerde ve çadır kentlerde kalan yetim çocuklara dağıtılmak üzere 5 bin oyuncak gönderildi. Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği\'nin iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 25 bin lira değerindeki 5 bin oyuncak, Suriye\'nin İdlib bölgesindeki kamplarda yaşayan yetim çocuklara gönderildi. Kampanyada toplanan oyuncakların gönderilmesi için kent meydanında tören düzenlendi. Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 2015 yılından beri Suriye\'ye 21 TIR malzeme yardımı yaptıklarını ve bugün de çocukları sevindirmek için toplanan bir TIR dolusu oyuncağın yola çıkacağını söyledi. Aydın, \"Bugün Suriye\'ye yeni bir TIR malzeme gönderiyoruz. 2015\'ten bugüne kadar 21 TIR yardım malzemesi Hayat Ağacı ve Sivas Belediyesi olarak organize etmiş göndermiştik. Orada belli bir iyileşme süreci başladı. İnşallah tamamen savaş ortamı bertaraf edilir. Ancak halen kamplarda ciddi sayıda yaşayan bir nüfus var. Özellikle çocukları sevindirmek adına bir kampanya başlatmıştık. Yine Hayat Ağacı öncülüğünde belediye olarak yaklaşık 1 ay devam eden kampanya neticesinde 5 bin adet çocuk oyuncağı elde ettik. Bugün de bu oyuncukları İdlib\'teki kamplarda yaşayan çocuklarımıza ulaştırmak üzere yola çıkaracağız. Bu kampanyaya destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum\" dedi. Başkan Aydın\'ın konuşmasının ardından toplanan oyuncak taşıyan TIR, Suriye\'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.